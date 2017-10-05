Ağbaba: Hak aramak yasaklanıyor

05 Ekim 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunda "arabuluculuk yasası" olarak bilinen yasa tasarısının, işçinin tazminat ve ücret, işverenin de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya başvurmasını zorunlu kıldığını belirten Ağbaba, "Zorunlu arabuluculuk işçinin haklarının hukuk eliyle gasp edilmesidir. Türkiye'de yaşayan tüm bireylerin ihlal edilen bir hakkını koruması için mahkemeye müracaat etme hakkı olmasına rağmen, AKP çıkarmak istediği bu yasayla işçilerin bu hakkını elinden almak istiyor." dedi.

Düzenlemeyle işçinin kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai hakları, yıllık izin gibi ücretleri için mahkemeden önce arabulucuya gitmesinin zorunlu hale getirildiğini aktaran Ağbaba, iktidarın, yasayla yasal hak aramayı yasakladığını söyledi.

Türkiye'de binlerce uyuşmazlık konusu varken iş uyuşmazlıklarının zorunlu olarak arabulucuya havale edilmesinin işçilerin sahipsizliğinden kaynaklandığını kaydeden Ağbaba, 13,5 milyon işçinin yüzde 88'inin hiçbir sendikaya üye olmadan çalıştığına dikkati çekerek, "Bu işçilerin haklarını kim savunacak?" diye sordu.

Kaynak: AA