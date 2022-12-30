AGD'liler yılbaşı kutlamalarını protesto etti

AGD İstanbul Üniversitesi öğrencileri cuma namazının ardından Beyazıt Meydanı'nda "yılbaşı" ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Çeşitli pankartlar açan grup üyeleri, sloganlar atarak yılbaşı kutlamalarını protesto etti.

AGD İstanbul Üniversitesi Başkanı Talha Önver, grup adına yaptığı açıklamada, yılbaşı kutlamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki bu bir 'kutlama' değil cenaze törenin ta kendisidir. Müslümanların yılbaşı kutlamalarıyla vakitlerini heba etmemesi gerekir. Müslümana muhitinin ahvaliyle hemhal olmak, salih amele iştirak etmek yakışır. Sadece Cenab-ı Hakk'ın asarını temaşa edip, köhne putperest ayinlerden devşirme sözde kutlamalara meyletmez."