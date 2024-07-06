Ağrı Dağı'nda Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırıldı

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı dağcının zirve tırmanışı yaptığı Ağrı Dağı, bu defa yamaç paraşütü sporcusu Abdullah Yıldız ve ekibine ev sahipliği yaptı.

Yıldız ve ekibi, Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırmak amacıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Kar, fırtına ve sisin eksik olmadığı zorlu koşullara rağmen zirveye ulaşan Yıldız ve ekibi, zirvede yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Bulutların arasından yapılan atlayışla Abdullah Yıldız, Avrupa rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Ağrı Dağı'nın doğa sporları için cazip bir merkez haline gelmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Koç, "Bölgemizde terörden arındırılmış alanlarda yapılan bu tür etkinlikler, hem bölge turizmine hem de sporcularımıza önemli katkılar sağlamaktadır. Ağrı Dağı'nda gerçekleştirilen bu rekor denemesi, bölgenin güvenli ve cazip bir spor merkezi olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Vali Koç, bu zorlu atlayışı gerçekleştiren Abdullah Yıldız'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Avrupa rekoru kırmış olmanın mutluluğunu yaşayan Abdullah Yıldız ise emeği geçen Vali Koç'a ve Serhat Kalkınma Ajansı'na teşekkürlerini iletti. Yıldız, bu rekorun sadece kendisine ait olmadığını, tüm Türkiye'ye ait olduğunu ve Ağrı'nın doğa sporları açısından daha da popüler hale gelmesine katkıda bulunacağını söyledi.