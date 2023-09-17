Ağustos ayı sıcaklığı rekora yaklaştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen ay ortalama sıcaklıklar, Bandırma, Akhisar, Güney Ege, Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa, Zonguldak, İnebolu, Cide, Boyabat, Tunceli, Hakkari, Ahlat, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı.

En sıcak ikinci yıl

Verilere göre, 1991-2020 yılları arasını kapsayan uzun yıllar ortalaması 25,1 derece olarak belirlenen ağustos ayı sıcaklığı, bu ortalamanın 2 derece üzerine çıkarak, bu yıl ağustos ayında 27,1 derece oldu.

Böylece bu yılın ağustos ayı sıcaklığı, 2010 yılındaki ağustos ayı ölçümlerinden sonra, 1971-2023 yılları arasını kapsayan son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kaydedildi.

Bu yıl ağustos ayında en düşük sıcaklık 4,9 derece ile Kangal ve Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

İstanbul'da bir ilçe hariç normalin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde ağustos ayı ortalama sıcaklıklarının, İstanbul Sarıyer ile Balıkesir Bandırma çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu tespit edildi.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,6 derece, bu yılın ağustos ayı ise 26,4 dereceyle kaydedildi.

Bölgede en düşük sıcaklık 12,7 derece ile Kocaeli'nde, en yüksek sıcaklık ise 40,5 derece ile Edirne Uzunköprü'de termometrelere yansıdı.