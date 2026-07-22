Ahbap soruşturmasında Ece Üner, Fatih Portakal ve 3 isim ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Dosya kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bilgisine başvurulmasına karar verildi.
Soruşturma çerçevesinde Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerinin alınması planlanıyor.
Söz konusu isimlerin, soruşturma dosyası kapsamında bilgilerine başvurulmak üzere adliyeye davet edileceği belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ