AHBAP soruşturmasında ikinci dalga operasyonu: 17 kişi hakkında gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın, Dernekler Kanunu'na muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama) suçlamaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Haluk Levent gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent de Bursa'da gözaltına alınmıştı. Levent'in halen İstanbul'da gözaltında bulunduğu belirtilirken, gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda da 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyona ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.