Haluk Levent’in gözaltına alındığı Ahbab soruşturmasında yeni detaylar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Ahbap'ın kurucu Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınırken, dosyaya giren konuşmalar ve MASAK raporu dikkat çekti.

Soruşturma dosyasına göre Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı kapsamında toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği, senetlerde ünlü sanatçının borçlu, Ahbap Derneği'nin ise iptal edilemez şekilde kefil olarak gösterildiği iddia edildi.

Gayrimenkul devri iddiası

Taşınmazın ilk olarak Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı, dört gün sonra ise başka bir kişiye devredildiği öne sürüldü.

İncelenen dijital materyallerde ise Haluk Levent ile asistanı Kaya arasında geçtiği iddia edilen bazı yazışmalarda Haluk Levent'in mide kanseriymiş gibi davranılmasını istediği görüldü.

Avukat Ece Güner de gözaltında

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in avukatı Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, bazı isimlerin ise yurt dışında veya firari olduğu belirtildi.

Dikkat çeken para trafiği MASAK raporunda

MASAK raporunda, Ahbap ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin banka hesaplarındaki para hareketleri de incelenirken, A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında gelir beyanlarıyla uyumlu olmadığı değerlendirilen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları tespit edildi.

Raporda ayrıca çok sayıda banka transferinin açıklama bölümünde "Ahbap Derneği'ne borç", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Bahis ve kripto varlık iddiaları da inceleniyor

Rapora göre SGK kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

Aynı dönemde "organizasyon sorumlusu" olan Z.Y.'nin hesaplarında ise 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK raporunda ayrıca A.Ç.'nin şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.

Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.

Deprem sonrasında 3 milyar TL bağış toplamıştı

Ahbap Derneği özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrası yardım faaliyetleriyle tanınmış, geçtiğimiz ay gazeteci Fatih Altaylı'nın derneğin topladığı bağışlara dair şeffaf olmadığını yazması ile tartışma konusu olmuştu.

Ahbap Derneği deprem sonrasında 3 milyar TL bağış toplarken Altaylı, Ahbap'ın internet sitesinde gelen yardımlarla ilgili net bir bilgi ve hesap dökümü olmadığına dikkat çekmiş ve Ahbap'ın deprem için topladığı paranın hesabını vermesi gerektiğini belirtmişti.