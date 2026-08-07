AHBAP'a kayyum atandı

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Türkiye'nin yakından takip ettiği Ahbap Derneği hakkında dikkat çeken bir yargı kararı çıktı.

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, derneğin yönetimine kayyum atanmasına hükmetti. Kararla birlikte yalnızca yönetim değişikliği değil, aynı zamanda Ahbap Derneği'nin fesih süreci de resmen başlamış oldu.

Mahkemenin verdiği kararla Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyum atandı. Dosyaya ilişkin değerlendirmelerde, daha önce mali denetim amacıyla verilen kayyum kararının ardından bu kez doğrudan yönetime kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararda, derneğin fesih sürecinin resmen başladığı ifade edilirken, dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar faaliyetlerin yönetim kayyumu kararı kapsamında durdurulmasına hükmedildiği aktarıldı.