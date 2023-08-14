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Aidat düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığı, Meclis 1 Ekim’de açıldığında gündeme gelecek.

Haber Merkezi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri bakanlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik üzerinde çalışıyor.

TRT Haber’e göre bu çerçevede aidatlara sınırlama getirilebilecek; site yönetimleri mercek altına alınacak.

Mevcut durumda aidat artışı için oy çokluğuyla karar alınması yeterli oluyor. Apartmanda tadilat ve tamirat işlemleri için ise 4’te 3 oy çokluğuyla karar alınıyor.