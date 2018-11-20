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AİHM: Demirtaş serbest bırakılsın

Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığına işaret eden AİHM, serbest bırakılmasını istedi.

AİHM: Demirtaş serbest bırakılsın
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılamasının makul sürede yapılmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

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