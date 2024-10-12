Aile Hekimleri: Performansa dayalı 'kölelik' sistemine hayır!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından düzenlenen çalıştayda, aile hekimlerinin 19 Ekim saat 13.00'te Anıtpark'ta Büyük Ankara Mitingi düzenleyeceği açıklandı.

Muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmemeli

Çalıştay açılışında konuşan Türkü Yağmur Nehir, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve taslaktaki düzenlemelerin bilimsel temellerden uzak olduğunu, temel hakları ihlal ettiğini, performansa dayalı bir "kölelik" sistemini de beraberinde getirdiğini savundu. Nehir ayrıca, muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu vurguladı.

"Siyahlara bürünüp Ankara'da buluşyoruz"

Nehir, sağlıkta şiddetin önlenmesi için 10 haftadır 'Karalar Bağladık' eylemini devam ettirdiklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu mücadeleyi bir kez daha tüm sesimizle haykırarak taçlandırmak için, 'karalar bağladık' diyerek, siyahlara bürünerek, 19 Ekim'de Türkiye'nin dört bir yanından gelecek binlerce aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile Ankara'da buluşuyoruz. Bu büyük miting, onurumuz, anayasal haklarımız ve halkımızın sağlığı için vereceğimiz mücadeleden yalnızca biridir. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı, 19 Ekim'de Ankara'da yapacağımız Büyük Ankara Mitingi'ne katılmaya davet ediyoruz."