Aile katliamı: Eşini ve iki çocuğunu öldürdü, sonra da intihar etti

Samet Ö. (34), dün gece boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Ö. (30) ve 2 çocuğunun yaşadığı, uzaklaştırma kararı bulunan Yalıntaş Mahallesi 125. Sokak'taki eve gitti.

Aralarında yaşanan tartışma sırasında karısı ile oğulları Metehan (9) ve Batuhan'a (4) tabancayla ateş eden Samet Ö. aynı silahla kendini vurdu.

Öğle saatlerinde eve giden Zeynep Ö.'nün annesi, içeri girdiğinde aile üyelerinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişilerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.