Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular ne zaman başlıyor; nasıl başvurulur?

Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bir müjdeyi gençlerle paylaşmak istediğini belirtti.

Aile ve Gençlik Fonu'na nasıl başvurulur?

Göktaş şunları söyledi: "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla Bakanlığımızın web sitesi olan 'aile.gov.tr' üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek."