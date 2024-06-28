Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJET arasında indirimli bilet protokolü imzalandı

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imzalanan protokolle birlikte tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ve malul ve malul yakınları iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında %50, dış hat uçuşlarda %20; engelli yolcular iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında %20, dış hat uçuşlarda %25 indirim hakkından faydalanabilecekler.

İmzalanan protokolle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökçe, “Bugün, AJET ile kuracağımız iş birliği çerçevesinde Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. İmzaladığımız bu protokolün, sağlayacağı kolaylıklardan faydalanacak engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanlarında olduk, onlara hayatın her alanında öncelik verdik. Engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşerek, hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için büyük bir azimle çalıştık. Bakanlık olarak gerek engellilerimiz gerekse şehit yakını ve gazilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız olmak üzere tüm AJET yönetimine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise, “Bayrak Taşıyıcı olmanın bilinci ve sorumluluğuyla AJet uçuşlarımızda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız ve engelli yolcularımıza kolaylıklar ve indirimler sağlamak üzere buradayız. Altyapı kurulumu, entegrasyon ve test süreçlerinin tamamlanması ile bu güzel ve önemli projemizi en kısa sürede canlıya geçireceğiz. Bu protokollerle birlikte 1,5 milyona yakın vatandaşımız AJet markamızla sağlayacağımız indirimlerden istifade edecekler. Her iki uygulamanın da hayata geçirilmesinde bizlere ellerinden gelen tüm desteği veren Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi’ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kıymetli personeline, bu protokollerin hazırlanmasında emeği geçen yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, bugün burada imza altına aldığımız protokollerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

AJet, özel indirim uygulayacağı yolcularının bilet satın alma işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla indirimli biletlerin www.ajet.com sitesi ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilmesine de olanak sağlıyor.