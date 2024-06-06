Air Cairo, Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuş başlattı

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Air Cairo, Kahire (CAI)-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) seferlerini, 109 koltuk kapasiteli Embraer E-190 LR'yi kullanarak gerçekleştiriyor.

Hava yolu şirketi, Pegasus ve AJet'in Cairo-Sphinx (SPX) hattıyla Nile Air ve Air Arabia Egypt Cairo'dan (CAI) sonra SAW-CAI güzergahında faaliyet gösteren 5. şirket oldu. Yeni uluslararası hizmetin yılın geri kalanında havalimanına ilave 13 bin yolcu ile katkıda bulunması bekleniyor.

Kapıda vize uygulaması Mısır uçuşlarını artırdı

İSG Üst Yöneticisi (CEO) Vekili Kerem Maybek, geçen yılki Türkiye ve Mısır arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasına dikkati çekerek, anlaşma kapsamında Türk vatandaşlarına uygulanan kapıda vize imkanının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Kapıda vize uygulamasının İSG'den Mısır'a olan uçuşlarda önemli bir artışa neden olduğunu aktaran Maybek, "Nisan 2023 rakamlarına kıyasla Nisan 2024'te Mısır'a aylık yolcu sayısı yüzde 57 artışla 35 binden 55 bine yükseldi. Bu rakamları Mısır'daki 8. hattımız olan Air Cairo ile birlikte daha da artırmayı hedefliyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak iki ülke arasındaki stratejik bağlantıları güçlendirmekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.