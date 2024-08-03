Air France, Beyrut uçuşlarını askıya aldı

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Bütün bu gelişmelerin sonucunda pek çok hava yolu şirketi, bölgeye uçuşlarını durdurma kararı aldıklarına dair açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Bu şirketlerden en sonuncusu da Air France oldu.