Airfryer fiyatlarında hızlı yükseliş: Yüzde 300 arttı

Airfryer fiyatları teknik özelliklerine ve büyüklüklerine göre, 1500 TL’den başlıyor, 18 bin liraya kadar yükseliyor. Güç, sepet kapasitesi, sıcak tutma özellikleri geliştikçe fiyatı katlanıyor.

Son dönemlerde küçük ev aletleri pazarında “airfryer” gündem oldu. Türkiye’de de neredeyse yok satıyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, sıcak havayı yiyeceklerin etrafında hızla dolaştırarak pişiren mutfak aleti, hızlı pişirme özelliği sayesinde kızartmaların bazı özelliklerini taklit ediyor. Airfryer’lar aslında yiyecekleri kızartmıyor. Fritözden çok fırını andıran bir mekanizmaya sahip. Yemekleri çok az yağ ile ve pratik bir biçimde pişirdiği için daha sağlıklı olduğu belirtiliyor. Airfryer’ın yiyecekleri neredeyse bir mikrodalga fırın kadar hızlı ısıttığı üstelik mikrodalga fırınların zararlarından arınmış olduğu da öne sürülüyor.

Airfryer 'gözaltına' alınmıştı

Bu yıl mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı ve birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan Airfryerlar gözetim listesinden çıkarıldı. Döviz kurundaki artışla birlikte piyasada ithal cihazlarla yerli markalar arasında pay kapma yarışı var.

Fiyatı 18 bin TL’yi aşıyor

Airfryer fiyatları teknik özelliklerine ve büyüklüklerine göre 1500 TL’den başlıyor, 18 bin liraya kadar yükseliyor. Güç, sepet kapasitesi, sıcak tutma özellikleri, led ekran ve program özellikleri geliştikçe fiyatı katlanıyor.