AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı

Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, Başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Yardımcılığını AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üyeliklerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.

Daha sonra sahneden partilileri ve delegeleri selamlayan Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan bölüme geçti.

Erdoğan'ın, salona gelişi esnasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı seslendirildi.



Daha sonra "Bizler", "Yüzler", "Sözler" ve "İzler" başlıklı AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı'nın anlatıldığı video izletildi.