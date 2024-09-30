AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci istifa etti

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından açıklama yaparak istifa etti. Zenbilci'nin istifa açıklamasının ardından hesabını silmesi dikkat çekti.

AK Partili isim, bir adli soruşturmada oğlunun da adının geçtiğini 'büyük bir üzüntüyle öğrendiğini' dile getirdi.

Zenbilci, "Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir" diye yazdı.

AK Partili siyasetçi, 'sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğu partisine ve dava arkadaşlarına zarar vermemesi için' partiden istifa ettiğini kaydetti.