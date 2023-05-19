AK Parti Adıyaman Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Milletvekillerinin mazbatalarını almalarının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, “Bizleri bu günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim bu mazbata töreniyle birlikte milletvekillerimizin Adıyaman’a hayırlı hizmetler yapmasını nasip eyler inşallah. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kurt: Rehavete kapılmadan çalışacağız

AK Parti Milletvekili Resul Kurt, deprem sonrası zor şartlarda seçim geçirildiğini, 28 Mayıs tarihinde de Cumhurbaşkanlığı seçiminden de yüzde 80-85 rekor oy ile tamamlayacakları ve rehavete kapılmadan çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti Milletvekili İshak Şan, halkın verdiği emaneti devraldıklarını, bu emaneti en iyi şekilde taşıyarak halka hizmet etmek istediklerini ifade etti.

Alkayış: Yüksek bir oy ile Erdoğan'ı destekleyeceklerine inancım tam

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, yapılan seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, inşallah 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun da yüksek bir oy ile Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan, seçmenin görevini yerine getirdiğini ve omuzlarında ki yükün büyük olduğunu belirterek, şimdi hizmet etme sırasının kendilerinde olduğunu aktardı.