AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya geldi. Şahin havaalanında rahatsızlandı ve Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uçaktan indikten sonra rahatsızlanan Şahin, hastaneye kaldırıldı. AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması nedeniyle toplantıya katılamayacağını belirterek, "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" dedi.