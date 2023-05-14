AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması hazırlığı

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı ile milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Ülkede 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık vatandaşlar oy verme işlemine başladı.

Türkiye genelinde toplam 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacağı seçimde oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'a kadar sürecek. 17.00'dan itibaren oyların sayılmaya başlamasıyla Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek.

AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlıklar yapılıyor

Oy kullanma işlemi devam ederken başkent Ankara'da bulunan AK Parti Genel Merkezi'nde ise hummalı bir çalışma başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde bir gelenek haline getirdiği balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'nde alan temizlenerek, hoparlörler yerleştirilmeye başlandı.

Sandıkların açılması ve sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor.