AK Parti işgal davasında karar
15 Temmuz gecesi AK Parti'yi işgal girişimi davasında 2 binbaşının da aralarında bulunduğu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine katıldığı iddia edilen 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Silivri Ceza infaz Kurumları karşısında yapılan binadaki duruşma salonunda, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıkladı.
Buna göre, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA