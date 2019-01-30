"AK Parti kimi aday gösterirse MHP onu destekler"

30 Ocak 2019

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Binali Yıldırım'ın istifa kararına dair, "Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifa kararı ile ilgili, "Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir." dedi.

HDP'nin aday göstermemesi

HDP'nin 3 büyükşehirde aday göstermemesi ile ilgili de Bahçeli, "Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmış, millet nezdinde netleşmiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA