"AK Parti kimi aday gösterirse MHP onu destekler"
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yıldırım'ın istifa kararını "erdemli bir davranış" olarak yorumlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis başkanlığı için "AK Parti'nin Meclis Başkanı adayına MHP destek verecektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Binali Yıldırım'ın istifa kararına dair, "Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifa kararı ile ilgili, "Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir." dedi.
HDP'nin aday göstermemesi
HDP'nin 3 büyükşehirde aday göstermemesi ile ilgili de Bahçeli, "Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmış, millet nezdinde netleşmiştir." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA