AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri başlıyor
AK Parti ile MHP'nin ittifak komisyonu, ilk toplantısını çarşamba günü yapacak.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak komisyonunun ilk toplantısını çarşamba günü yapacağı açıklandı.
Üyeler belirlenmişti
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin MHP ile yapacağı ittifak görüşmelerini TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile kendisinin yürüteceğini açıklamıştı. MHP'nin üyeleri ise Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu.