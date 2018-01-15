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AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri başlıyor

AK Parti ile MHP'nin ittifak komisyonu, ilk toplantısını çarşamba günü yapacak.

AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri başlıyor
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AK Parti ile MHP arasındaki ittifak komisyonunun ilk toplantısını çarşamba günü yapacağı açıklandı.

Üyeler belirlenmişti

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin MHP ile yapacağı ittifak görüşmelerini TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile kendisinin yürüteceğini açıklamıştı. MHP'nin üyeleri ise Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu.

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