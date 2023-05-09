AK Parti Milletvekili Adayı Kurt: Adıyaman sahipsiz değildir

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Doç.Dr. Resul Kurt, Adıyaman AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ve beraberindekiler Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkan Vekili Mustafa Çeliker’i ziyaret ederek Adıyaman’ı eskisinden daha güzel hale getirebilmek için nelerin yapılacağı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Doç.Dr. Resul Kurt; Vatandaşlarımız ile Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili adayları olarak saha da seçimden çok yaralarımızı kısa sürede nasıl sararız, yeniden daha güçlü bir şekilde nasıl ayağa kalkarız onu konuşuyoruz.

Devlet millet el ele yaralarımızı sarıp en güçlü şekilde ayağa kalkacağız

Adıyaman sahipsiz değildir. Seçimden sonra bir an evvel Adıyaman’la ilgili adımları atacağız. Devlet millet el ele yaralarımızı sarıp en güçlü şekilde ayağa kalkacağız. Seçimlere kısa süre kalmasına rağmen yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Kurt; Doğup büyüdüğümüz memleketimize milletvekili olarak hizmet etmek nasip olacak inşallah.

Gece gündüz demenden çalışacağız

Bu görevimizi Huzur ve Barış şehri olan memleketimizi 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinde aldığı yaraları bir an önce sarmak için başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsım ve tüm partililerimiz var gücümüzle gece gündüz demenden çalışacağız. Milletimiz gerçeklerin farkında, Huzur ve Barış şehri Olan Adıyaman Cumhur İttifakı ile ayağa kalkacak” dedi.

Umarız Adıyaman hak ettiği hizmeti almaya başlar

Adıyaman İnternet Gazetecileri Başkan Vekili Mustafa Çeliker ise; Sayın vekilimize ve İl Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Göreve geldikleri andan itibaren Adıyaman için çalışacaklarının dan şüphemiz yok. Bu memleketin ayağa kalkması ve yaralarını sarması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Umarız Adıyaman hak ettiği hizmeti almaya başlar.