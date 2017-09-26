AK Parti milletvekili Yüksel son yolculuğuna uğurlandı

26 Eylül 2017

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yüksel'in (55) cenazesi, TBMM'deki törenin ardından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve ailesinin de bulunduğu uçakla Ankara'dan Gaziantep'e getirildi. Yüksel'in naaşı, karayoluyla Gaziantep'ten memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Ulu Cami'ye götürüldü.

Cenaze namazına Yüksel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti milletvekilleri, CHP milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Gaziantep ve Şanlıurfa protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni boyunca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Partili bazın kadın milletvekilleri, Yüksel'in eşi Kadriye Yüksel ile çocukları Sadettin, Müslüm ve Hayriye Yüksel'i teselli etmeye çalıştı.

Abdulkadir Yüksel'in naaşı daha sonra Birecik Asri Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi. TBMM Başkanı Kahraman ile Başbakan Yıldırım ve protokol üyeleri de defin işlemine katılarak Yüksel'in mezarı başında dua etti.

Kaynak: AA