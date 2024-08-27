AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Han Yunus saldırısını lanetledi

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin her saldırısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki "iddianamenin" parçası olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun Han Yunus'ta, içinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesileyle TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."