AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir 'Nazi' olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Gazze'de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir. Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir."