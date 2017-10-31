AK Parti Sözcüsü: Yerel yönetimlerle ilgili süreç tamamlandı

31 Ekim 2017

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yerel yönetimlerde yeni istifa talebi iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ünal, "Şu an kongrelerimize odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmelerimiz şu an itibarıyla tamamlandı ama bundan sonra yeni değerlendirmeler olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

"Tehdit dili kullanmadık"

Sözcü, istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un "tehdit edildim" açıklamasına ilişkin ise, "En ufak bir tehdit, şantaj dili kullanmadık" ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da tehdit iddiasına ilişkin, "AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi asla kabul edilemez. Varsa öyle bir şey tabii, bununla ilgili yasal yollar açıktır" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine istifasını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır" açıklamasını yapmıştı.