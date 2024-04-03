AK Parti ve CHP'den İstanbul'un bazı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından partiler itirazlarını yaptı.

İstanbul'da bazı ilçeler için AK Parti ve CHP itirazlarını yaptı. İtiraza ilişkin iki partinin İl Başkanlarından açıklama yapıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtirazların yeniden değerlendirilmelerinin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptıkları itirazlarla ilgili, "Biz de Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdik" dedi.

Beykoz'da seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi

AK Parti ve MHP'nin 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından seçimi kazanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçe seçim kurulunun önüne geldi.

Beykozlu çok sayıda vatandaş da seçim kurulu önünde toplandı. Köseler'i destekleyen vatandaşlar, meşaleler yakarak slogan attı.

Seçim kurulu AK Parti ve MHP’nin itirazını reddederek Alaattin Köseler’in Beykoz Belediye Başkanlığını onadı.