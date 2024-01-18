AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti'de, 9 şehit verilen terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısını bugün gerçekleştiriyor.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayının açıklanacağı ''AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı''nda konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının Fatih Mehmet Kocaispir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hakan Tütüncü olduğu duyuruldu. AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Başkan adayı Uğur İbrahim Altay oldu.

İŞTE AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



ANKARA

Turgut Altınok



ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir

ADIYAMAN

Ziya Polat

AFYONKARAHİSAR

Hüseyin Ceylan Uluçay

AĞRI

Mehmet Salih Aydın

AKSARAY

Evren Dinçer

AMASYA

Mehmet Uyanık

ANTALYA

Hakan Tütüncü

ARDAHAN

Yunus Baydar

BATMAN

Adil Sebati Ceylan

BAYBURT

Mete Memiş

BİLECİK

Mustafa Yaman

BOLU

Muhammed Emin Demirkol

BURDUR

Mehmet Şimşek

ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın

DİYARBAKIR

Mehmet Halis Bilden

GAZİANTEP

Fatma Şahin

GÜMÜŞHANE

Ercan Çimen

HAKKARİ

İsmet Ölmez

HATAY

Mehmet Öntürk

IĞDIR

Ülkü Öcal

İZMİR

Hamza Dağ



KAHRAMANMARAŞ

Fırat Görgel



KARABÜK

Özkan Çetinkaya



KARAMAN

Mevlüt Akgün



KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç



KIRIKKALE

Mehmet Saygılı



KIRŞEHİR

Osman Arslan



KİLİS

Reşit Polat



KONYA

Uğur İbrahim Altay



KÜTAHYA

Kamil Saraçoğlu



MALATYA

Sami Er



MARDİN

Abdullah Erin



MUŞ

Feyat Asya



NEVŞEHİR

Mehmet Savran

NİĞDE

Emrah Özdemir



SAKARYA

Yusuf Alemdar



SİİRT

Ekrem Olğaç



SİVAS

Hilmi Bilgin



ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül



ŞIRNAK



Mehmet Yarka



TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel



TRABZON

Ahmet Metin Genç



TUNCELİ

Erkan Eroğlu



UŞAK

Mehmet Çakın



VAN

Abdulahat Arvas



YOZGAT

Celal Köse



ZONGULDAK

Ömer Selim Alan