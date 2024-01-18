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AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını açıkladı.Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi.

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AK Parti'de, 9 şehit verilen terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısını bugün gerçekleştiriyor.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayının açıklanacağı ''AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı''nda konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının Fatih Mehmet Kocaispir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hakan Tütüncü olduğu duyuruldu. AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Başkan adayı Uğur İbrahim Altay oldu.

İŞTE AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI


ANKARA

Turgut Altınok


ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir

ADIYAMAN

Ziya Polat

AFYONKARAHİSAR

Hüseyin Ceylan Uluçay

AĞRI

Mehmet Salih Aydın

AKSARAY

Evren Dinçer

AMASYA

Mehmet Uyanık

ANTALYA

Hakan Tütüncü

ARDAHAN

Yunus Baydar

BATMAN

Adil Sebati Ceylan

BAYBURT

Mete Memiş

BİLECİK

Mustafa Yaman

BOLU

Muhammed Emin Demirkol

BURDUR

Mehmet Şimşek

ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın

DİYARBAKIR

Mehmet Halis Bilden

GAZİANTEP

Fatma Şahin

GÜMÜŞHANE

Ercan Çimen

HAKKARİ

İsmet Ölmez

HATAY

Mehmet Öntürk

IĞDIR

Ülkü Öcal

İZMİR

Hamza Dağ


KAHRAMANMARAŞ

Fırat Görgel


KARABÜK

Özkan Çetinkaya


KARAMAN

Mevlüt Akgün


KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç


KIRIKKALE

Mehmet Saygılı


KIRŞEHİR

Osman Arslan


KİLİS

Reşit Polat


KONYA

Uğur İbrahim Altay


KÜTAHYA

Kamil Saraçoğlu


MALATYA

Sami Er


MARDİN

Abdullah Erin


MUŞ

Feyat Asya


NEVŞEHİR

Mehmet Savran

NİĞDE

Emrah Özdemir


SAKARYA

Yusuf Alemdar


SİİRT

Ekrem Olğaç


SİVAS

Hilmi Bilgin


ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül


ŞIRNAK


Mehmet Yarka


TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel


TRABZON

Ahmet Metin Genç


TUNCELİ

Erkan Eroğlu


UŞAK

Mehmet Çakın


VAN

Abdulahat Arvas


YOZGAT

Celal Köse


ZONGULDAK

Ömer Selim Alan

 

 