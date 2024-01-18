AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını açıkladı.Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi.
AK Parti'de, 9 şehit verilen terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısını bugün gerçekleştiriyor.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayının açıklanacağı ''AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı''nda konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının Fatih Mehmet Kocaispir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hakan Tütüncü olduğu duyuruldu. AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Başkan adayı Uğur İbrahim Altay oldu.
İŞTE AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
ANKARA
Turgut Altınok
ADANA
Fatih Mehmet Kocaispir
ADIYAMAN
Ziya Polat
AFYONKARAHİSAR
Hüseyin Ceylan Uluçay
AĞRI
Mehmet Salih Aydın
AKSARAY
Evren Dinçer
AMASYA
Mehmet Uyanık
ANTALYA
Hakan Tütüncü
ARDAHAN
Yunus Baydar
BATMAN
Adil Sebati Ceylan
BAYBURT
Mete Memiş
BİLECİK
Mustafa Yaman
BOLU
Muhammed Emin Demirkol
BURDUR
Mehmet Şimşek
ÇORUM
Halil İbrahim Aşgın
DİYARBAKIR
Mehmet Halis Bilden
GAZİANTEP
Fatma Şahin
GÜMÜŞHANE
Ercan Çimen
HAKKARİ
İsmet Ölmez
HATAY
Mehmet Öntürk
IĞDIR
Ülkü Öcal
İZMİR
Hamza Dağ
KAHRAMANMARAŞ
Fırat Görgel
KARABÜK
Özkan Çetinkaya
KARAMAN
Mevlüt Akgün
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
KIRIKKALE
Mehmet Saygılı
KIRŞEHİR
Osman Arslan
KİLİS
Reşit Polat
KONYA
Uğur İbrahim Altay
KÜTAHYA
Kamil Saraçoğlu
MALATYA
Sami Er
MARDİN
Abdullah Erin
MUŞ
Feyat Asya
NEVŞEHİR
Mehmet Savran
NİĞDE
Emrah Özdemir
SAKARYA
Yusuf Alemdar
SİİRT
Ekrem Olğaç
SİVAS
Hilmi Bilgin
ŞANLIURFA
Zeynel Abidin Beyazgül
ŞIRNAK
Mehmet Yarka
TEKİRDAĞ
Cüneyt Yüksel
TRABZON
Ahmet Metin Genç
TUNCELİ
Erkan Eroğlu
UŞAK
Mehmet Çakın
VAN
Abdulahat Arvas
YOZGAT
Celal Köse
ZONGULDAK
Ömer Selim Alan