AK Parti'de Bekir Bozdağ'ın yerine gelecek isim belli oldu

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AK Parti'de Bekir Bozdağ'ın istifası sonrası boşalan grup başkanvekilliği görevine getirilen isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın AK Parti Grup Başkanvekili olarak seçildiğini duyurdu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

Yusuf Beyazıt kimdir?

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun yıllardır yakın isimler arasında yer alıyor. Kayseri İmam Hatip Lisesinden mezun olan Beyazıt, hukuk ve ilahiyat alanlarında eğitim gördü.

Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İBB bünyesinde görev alan Beyazıt, sırasıyla Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptı

Beyazıt, 2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bu dönemde Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

1 Kasım 2015'te gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez milletvekili seçilen Beyazıt, daha sonra 27. ve 28. dönemlerde de Tokat milletvekili olarak Meclis'e girdi.