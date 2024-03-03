AK Parti'de hedef İstanbul'da altı ilçeyi daha kazanmak

AK Parti İl Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik takvim süreci hızla ilerlerken, İstanbul teşkilatı da seçim çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçim çalışmalarına devam ederken diğer yandan da belediye başkanlığı seçimleri için ilçe teşkilatları çalışmalarını sürdürüyor.

Her hafta 500 bin hane

AK Parti İl Başkanı Kabaktepe ilçe teşkilatlarının her hafta 500 bin haneyi ziyaret ettiğini, bu çalışmaların seçim zaferinde büyük önem taşıdığını belirtti.

Kabaktepe, "İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Partili belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedefliyoruz. AK Partili olmayan ilçeler de AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Bu ilçelerdeki vatandaşlarımız, AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşmak için adeta gün sayıyor. O günler çok yakın. 31 Mart zaferine az kaldı." ifadesini kullandı.

Kabaktepe hangi altı ilçeyi hedeflediklerini açıklamadı.