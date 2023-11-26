AK Parti'de İBB Başkanlığı'na altı isim talip

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.

Burada gazetecilere konuşan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.

Tespit edilen eğilimlerin partinin karar alma sürecinde yol gösterici olacağını aktaran Şahin, son birkaç seçimdir temayül yoklamalarının elektronik ortamda gerçekleştirildiğine işaret etti.

Şahin, böylece çevreci bir uygulamaya imza atarak hem kağıttan hem de zamandan tasarruf ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz."