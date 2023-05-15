AK Parti'den Adıyaman'da büyük başarı! Seçimde rekor kırıldı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde asrın felaketiyle sarsılan deprem bölgesi açık ara farkla Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi.

Asrın felaketini yaşatan depremler sonrası depremzedeler, sandıklara akın ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekledi. Adıyaman'da yeni listeyle seçime giren Ak Parti sandıkta da rekor kırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüz yüze çalışma talimatı ile sahadaki en aktif Parti olan Ak Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt 'un Adıyaman 1. sıradan milletvekili adayı gösterilmesi ile büyük başarı yakaladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 66 ile açık ara önde olduğu Adıyaman'da Ak Parti, milletvekili seçiminde ise yüzde 52 oy alarak 4 vekil çıkardı.

AK Parti 4, CHP 1 milletvekili kazandı

Adıyaman'da, vatandaşlar 1452 sandığa giderek oylarını kullandı. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre ​399 bin 303 seçmene sahip Adıyaman'da sandık başına giden 327 bin 324 seçmenin kullandığı oylardan 314 bin 908'i geçerli sayıldı.

Yapılan sayım sonunda AK Parti 165 bin 281, CHP ise 58 bin 248 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti’den Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alakayış ve Hüseyin Özhan ile CHP'den Abdurrahman Tutdere TBMM'ye girmeye hak kazandı.