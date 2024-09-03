AK Parti'den BRICS başvurusu açıklaması

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Konferans Salonu'nda yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin, gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Türkiye'nin BRICS'e resmi üyelik başvurusunda bulunduğu iddiası var. Bu iddia doğru mu?" sorusuna Çelik, "BRICS'e üye olmak istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız çeşitli defalarda ifade etti. Bu konudaki talebimiz açıktır, bu süreç işlemektedir. Ama bununla ilgili somut bir gelişme yoktur. BRICS'e üyelikle ilgili somut bir gelişme olursa biz onu sizle paylaşırız. Ama Türkiye'nin BRICS dahil bütün bu önemli platformlarda yer almak istediğini Sayın Cumhurbaşkanı'mız net bir şekilde ifade etmiştir." yanıtını verdi.

Çelik, "CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan geçen haftalarda 'Mavi Vatan yalanı' diye bir ifade kullandı. Dün yine 8 maddelik sosyal medya paylaşımı yaptı. AK Parti'ye yönelik çeşitli iddialarda bulundu. Değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Namık Tan Bey'in açıklaması, aslında tartışmayı biz orada bitirmiştik. Fakat Namık Bey bu tartışmayı anladığım kadarıyla devam ettirmek istiyor. Fakat burada anlaşılması gereken şey şu; bu açıklamasındaki ifadeler, bize dönük bir yalanlamayı içermiyor. Orada iki kişiyi yalanlamış Sayın Namık Tan. Birincisi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yankı Bağcıoğlu'nu yalanlamış.

İkincisi de CHP Sözcüsü arkadaşımız Sayın Deniz Yücel'i yalanlamış. Niçin? Namık Tan, Meclis'te bu konuşmayı yaptığı zaman orada açık bir şekilde Mavi Vatan'a 'masal' dediği zaman buna ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bağcıoğlu'ndan, Yankı Bey'den geldi. Yankı Bey'in orada Sayın Namık Tan'ın açıklamalarına cevap verirkenki argümanlarının çoğu doğruydu. Mavi Vatan meselesini doğru bir şekilde ele almıştı ve son derece de sağlam argümanlar sunmuştu. Dolayısıyla bir CHP Genel Başkan Yardımcısı, o CHP milletvekilini yalanlamıştı."

"Bildiride bizim isimlerimizin geçmesi yanlış"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığında basın toplantısı yapıldığını, Mavi Vatan meselesinde Tan'ın söylediklerinin CHP tarafından reddedildiğini ve konunun kapandığını ifade eden Çelik, Tan'ın yine Mavi Vatan'a "masal" demeye devam ettiğini söyledi.

Çelik, "Kendisinin bir büyükelçi olarak çok iyi bilmesi gerekir ki Türkiye'nin NATO konusundaki mükellefiyetleri, Doğu Akdeniz'deki geçiş eğitimleri ve benzeri hususlar söz konusu olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri zaten buna katılmakta ve bu faaliyetler içinde Türk bayrağını göstermektedir. Ama onların bahsettiği gibi İsrail'i korumak üzere gönderilmiş gemilerle ve İsrail'i korumak üzere yapılmış bir tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz kuvvetleri unsurları katıldı demek, bu yalandır. Zaten rutin faaliyetler, yani NATO ile ilgili rutin faaliyetler ya da geçiş eğitimleriyle ilgili rutin faaliyetler zaten yürümektedir." dedi.

Ömer Çelik, Tan'ın yaptığı açıklamayla Yunanistan'ın Mavi Vatan konusundaki karşı tezlerini kendi tezleri olarak dillendirdiğini, bunun çok vahim bir durum olduğunu ifade etti.

Tan'ın, ifadelerinde sınır ötesi harekatlara da karşı çıktığını, maceracılık olarak nitelendirdiğini dile getiren Çelik, "Eğer o sınır ötesi harekatlar olmasa ne olurdu? Türkiye'nin sınırlarının dibinde DEAŞ'tan PYD'sine kadar terör devletçikleri kurulurdu. Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na kadar bütün bunlar oradaki terör devletçikleri kurma faaliyetini darmadağın etmiştir ve son derece meşru harekatlardır.

Biz bu harekatların hepsini Birleşmiş Milletler çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinin, uluslararası hukukun bize verdiği yetkiyle yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki yanlış şu, bu bildiride bizim isimlerimizin geçmesi yanlış. CHP Milletvekili Namık Tan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nu ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel'i yalanlamış." diye konuştu.

"AK Parti'ye kaybettirmek, CHP'ye kazandırmak gibi tüzükleri varmış gibi davranıyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisinden istifası ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bu konuyla ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, siyasi partilerin iddia için kurulduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Fakat Sayın Erbakan'ın açıklamaları, sadece partinin, AK Parti karşıtlığı üzerine kurulduğu gibi bir izlenim yaratmaya başladı. Sadece bir siyasi partiye karşıtlık üzerinden siyasi faaliyet yürütülmez. Adeta AK Parti'ye kaybettirmek, CHP'ye kazandırmak gibi sanki bilmediğimiz bir parti programları ya da tüzükleri varmış gibi davranıyorlar. Geçmişte söylenen sözleri açmak istiyorlarsa şöyle bir şey yapabilirler; son yerel seçimlerde AK Parti'de siyaset yapmış pek çok arkadaşımızı aday yaptılar. Bu arkadaşların geçmişte kendileriyle ilgili neler söylediğine bir baksınlar. Onları nasıl değerlendirdiklerini kamuoyuyla paylaşsınlar."

Gülpınar ile ilgili Çelik, "Beraber uzun yıllar siyaset yaptığımız, gerçekten de siyaset yaptığımız yıllarda kendisiyle iyi bir dostluğumuzun, arkadaşlığımızın olduğu, çok saygıdeğer anılarımızın olduğu, beraber yol yürüdüğümüz nezih bir arkadaşımız. Bugün kendi takdirini bu şekilde kullanmış. Partimizle ilgili bir husus olursa onu o zaman değerlendiririz." dedi.

"Liderler görüşmesi takvimi biraz bu olgunlaşmaya bağlı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin soruya karşılık Çelik, şunları kaydetti:

"İstihbarat teşkilatları düzeyindeki çalışma devam ediyor, bakanların görüşeceği düzeyde bir olgunlaşma noktasına henüz gelmedik. Bizim şartlarımız, onların şartları karşılıklı olarak net bir şekilde ortaya konuldu. Bu da masada tartışılacak. Onlar net bir pozisyon belirlediler, biz de net bir pozisyon belirledik. Masada bunları görüşeceğiz. Liderler görüşmesi takvimi biraz bu olgunlaşmaya bağlı olarak gerçekleşecek."