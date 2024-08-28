AK Parti'den yeni soyadı hamlesi: Tanınmış kadınlara 'istisna' yapılacak

AK Parti, evli kadınların sadece kendi soyadlarını kullanabilmesi için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bu düzenleme, sanatçı, siyasetçi veya kamuoyunda tanınmış kadınların, evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanabilmelerine olanak tanıyacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Anayasa Mahkemesi'nin "kadının yalnızca kocasının soyadını kullanabilmesini" öngören Medeni Kanun hükmünü iptal etmesinin ardından, bu konuda yeni bir çözüm aranıyor. Ancak Medeni Kanun'daki mevcut hüküm genel olarak korunacak ve yalnızca tanınmış kadınlar için bir istisna getirilecek.

Düzenlemede, kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanabilmeleri için bazı şartlar öngörülüyor. Örneğin, sanatçılar, siyasetçiler ve toplum önünde bilinen kişiler, "Bu soyadımla tanınıyorum" gerekçesiyle sadece kendi soyadlarını kullanabilecekler. Bu formülle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yapılacak yeni düzenlemenin tekrar iptal edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

AK Parti yetkilileri, bu düzenlemenin gerekçesi olarak, kadınların genellikle eşlerinin soyadını kullanmak istediklerini ve bu tercihin, çocukları ve aile birliğini önemsemelerinden kaynaklandığını belirtiyor. Ancak, sanatçı veya siyasetçi gibi tanınmış kadınların, kendi soyadlarını kullanma talebine yönelik bir istisna getirileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Türkiye'de kendi soyadını kullanmak isteyen 847 kadının bulunduğu, hem kendi hem de eşinin soyadını kullanan kadınların sayısının ise 918 bin olduğu belirtiliyor. Bu düzenlemenin, tanınmış kadınların kendi soyadlarını kullanma taleplerine yönelik bir çözüm sunması bekleniyor.