AK Partili Elitaş'tan 'kabine' açıklaması

06 Temmuz 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, pazartesi günü açıklanması beklenen kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elitaş, "Sayın cumhurbaşkanımız tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adayı olmayan eski bakanlardan yapabilir. Sivil toplum örgütlerinden yapılabilir. Benim kanaatime göre bir veya iki tane olabilir. Cumhurbaşkanının takdirinde" dedi.

"Anayasada sayısı belli değil" hatırlatmasını yapan Elitaş, "Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakanlardan milletvekili olmayanlar var onlardan tercih edebilir" ifadelerini kullandı.

Elitaş, pazartesi günü duyurulması beklenen yeni kabinenin ise tam açıklanma saatini 21.30 olarak bildirdi.