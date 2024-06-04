AK Partili eski vekil Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti (Niyazi Pakyürek kimdir?)
AK Parti'de 22'nci dönem Bursa milletvekilliği yapan 72 yaşındaki Niyazi Pakyürek'in hayatını kaybettiği bildirildi. Pakyürek'in ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.
Haber Merkezi
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Bir süredir hastanede tedavi gören AK Parti 22'nci dönem Bursa milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti.
Pakyürek'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Vatan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Niyazi Pakyürek kimdir?
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1952'de doğan Niyazi Pakyürek, vekillikten önce serbest muhasebecilik ve İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Pakyürek evli ve 2 çocuk babasıydı.