AK Partili meclis üyesi evde ölü bulundu

17 Ocak 2018

Sakarya'nın Serdivan İlçe Belediye Meclisinin AK Partili üyesi Mali Müşavir Mahmut Yılmaz'ın, evde tüfekle intihar ettiği iddia edildi.



Geyve İlçesi Maksudiye Mahallesi'nde kayınpederi M.S.'ye ait eve giden evli ve 1 çocuk babası Mahmut Yılmaz, burada tek başınayken tüfekle kendisine ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mahmut Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü otopsi merkezine kaldırıldı.



Mahmut Yılmaz bir dönem de HAS Parti'nin Adapazarı İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: DHA