AK Partili Turgut Altınok malvarlığını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, katıldığı bir TV programında malvarlığı sorulunca "Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" demiş, kendi istediği bir zamanda duyuracağını söylemişti.

Altınok, bugün X hesabındaki paylaşımında, "Biz dün neredeysek bugün de oradayız Değerli hemşehrilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır! Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Altınok, malvarlığıyla ilgili şunları kaydetti: “Ne yazık ki malvarlığım üzerinden bir süredir suni gündemler oluşturularak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir."

Altınok'un malvarlığı şöyle: