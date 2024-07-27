AK Partili vekil: Başıboş hayvanlar üç yılda 4 bin 269 kez saldırdı; 10 kişi öldü

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 4 milyon köpeğin bulunduğunu aktararak, AK Parti iktidarları döneminde kısırlaştırma çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Sahipsiz hayvanların kazalara ve yaralanmalara neden olduğunu bildiren Ali İnci, "Başıboş köpekler tarafından son 3 yılda doğrudan yapılan saldırı sayısı 4 bin 269'dur. Bu saldırılar sonucunda 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Köpek saldırılarında 6 bin 530 mağdur vatandaşımız bulunmaktadır." dedi.

İnci, sahipsiz köpek sorununun, vatandaşların ve diğer hayvanların hayatı için tehlike arz ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin acilen işleme konulması gerekmektedir. Bu konuda ilk kez bir irade ortaya konulmuştur. Komisyonda, teklifin görüşmeleri sırasında bütün taraflar dinlenmiştir. Bazı gruplar bu konuyu istismar etmek istiyorlar."

Sahiplenilmeyen hayvanların bakımevlerine alınacağını, bunların da sahiplendirileceğini ve "sahipsiz hayvan" kavramının ortadan kaldırılacağını aktaran İnci, muhalefet partilerinin teklifle ilgili söylemlerinin algı içerdiğini vurguladı. İnci, "Biz, 'Sahipsiz hayvanları öldürelim' demiyoruz. Güvenilir yaşam alanları oluşturalım diyoruz." şeklinde konuştu.