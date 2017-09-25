AK Partili vekil hayatını kaybetti
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel hayatını kaybetti.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
55 yaşındaki Yüksel'in vefat haberinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve bazı AK Parti milletvekilleri Güven Hastanesi'ne geldi.
Abdulkadir Yüksel kimdir?
Abdulkadir Yüksel, 3 Temmuz 1962'de Şanlıurfa Birecik'te doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitiren Yüksel, 10 yıl Birecik Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Yüksel'in 3 çocuğu bulunuyor.
Kaynak: DHA