AK Parti'nin aday listesi belli olmaya başladı: İsimler netleşti!
AK Parti'de bazı aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 16 bakan listede yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1.sıradan aday gösterildi.
AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Tuğrul Türkeş, Ankara 1. Bölge 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1.sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.
İşte o isimler;
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar
Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
Doç. Dr. Resul Kurt Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. sıra Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı
İzmir’den Mehmet Ali Çelebi
- Enes Efendioğlu
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra – Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra
Mahmut Özer - Ordu 1
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.sıra
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer Çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra