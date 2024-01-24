AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Ankara adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı.
Erdoğan buradaki konuşmasında büyükşehir belediyesi başkanlığına aday gösterilen Turgut Altınok'la 'Ankara’nın altın çağına gireceğini' söyledi
Erdoğan, AK Parti'nin yerel yönetimdeki başarısını muhalefetin sağlamasının mümkün olmadığını belirterek "AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında, vizyoner programlar ve porjelere önem veren başka siyasi yapılar yok. Kendi iç çekişmelerinden, ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından projeye vakit bulamıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama töreniyle vakit geçiren, şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan yıllardan sözediyorum. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracaktır. Biz işimizi düzgünce yapar, vaktimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şovla değil gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, biz doğru olursak emin olur eğri zaten belasını bulur."
Daha sonra partinin Ankara adayları açıklandı:
Akyurt: Hilal Ayıt
Altındağ: Veysel Tiryaki
Ayaş: Mehmet Kirazdibi (Cumhur İttifakı adayı)
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyyüp Tekiner
Etimesgut: Enver Demirel (Cumhur İttifakı adayı)
Evren: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı: Ramazan Şimşek (Cumhur İttifakı adayı)
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Erdal Dal (Cumhur İttifakı adayı)
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail Öntaş
Polatlı: Levent Çağlancı (Cumhur İttifakı adayı)
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan