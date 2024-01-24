AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı.

Erdoğan buradaki konuşmasında büyükşehir belediyesi başkanlığına aday gösterilen Turgut Altınok'la 'Ankara’nın altın çağına gireceğini' söyledi

Erdoğan, AK Parti'nin yerel yönetimdeki başarısını muhalefetin sağlamasının mümkün olmadığını belirterek "AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında, vizyoner programlar ve porjelere önem veren başka siyasi yapılar yok. Kendi iç çekişmelerinden, ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından projeye vakit bulamıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama töreniyle vakit geçiren, şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan yıllardan sözediyorum. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracaktır. Biz işimizi düzgünce yapar, vaktimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şovla değil gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, biz doğru olursak emin olur eğri zaten belasını bulur."

Daha sonra partinin Ankara adayları açıklandı:

Akyurt: Hilal Ayıt

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş: Mehmet Kirazdibi (Cumhur İttifakı adayı)

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyyüp Tekiner

Etimesgut: Enver Demirel (Cumhur İttifakı adayı)

Evren: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (Cumhur İttifakı adayı)

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Erdal Dal (Cumhur İttifakı adayı)

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

Polatlı: Levent Çağlancı (Cumhur İttifakı adayı)

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan