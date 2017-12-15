AK Parti'nin Ataşehir adayı belli oldu

15 Aralık 2017

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, AK Parti'nin belediye başkan vekili adayı, Mustafa Cevat Arzık oldu.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkan Vekili adayının belirlendiği Ataşehir İlçe Meclis Grubu Toplantısı, İl Başkanı Selim Temurci'nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, başkan vekili adaylığına Mustafa Cevat Arzık seçildi.

Burada konuşan Selim Temurci, yolsuzluk ve usulsüzlüğün cezasız kalmayacağını vurguladı. Her kim yolsuzluk, usulsüzlük yaparsa bunun bedelini ödeyeceğini belirten Temurci, bunu yapanın hukuka teslim edilmesi ve hangi partide ise kapının önüne konulması gerektiğini söyledi.

Temurci, hakkında 32 soruşturma dosyası olan bir kişinin çıkıp, "Ben aklandım" dediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Battal İlgezdi kesinlikle aklanmamıştır. Kendisinin soruşturulması için mahkemeye başvuran Ataşehir Belediye Başkanı, sonunda sanık oldu, 13 milyon liranın kaynağını açıklayamadı. Haksızlık, usulsüzlük, yolsuzluk ve benzer 32 soruşturma dosyası var. Ataşehir ilçemizi adeta aile şirketine dönüştürenler bunun cezasını çekeceklerdir. Seçildiğinde 2009 yılında ilk yaptığı iş, eşini getirip müdür yapmak olmuştur. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karar sadece CHP'li belediyelere uygulanan bir durum değildir. Geçmişte kendi belediye başkanına soruşturma açmış, görevden almış ve sonrasında partiden ihraç etmiş bir AK Parti'nin temsilcileriyiz."

Ataşehir'deki yolsuzlukların takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Temurci, adaylarının Mustafa Cevat Arzık olduğunu, 2019 öncesinde yapacakları hizmetlerle Ataşehir'in çehresinin değişeceğine inandığını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul eden kararının önemine de değinen Temurci, "Bütün Türkiye olarak zulmeden İsrail'e nasıl karşı çıktıysak, siyaseten de ahlaksızlık yapanların karşısında hep birlikte durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle 8 Aralık'ta görevden uzaklaştırılmıştı. Ataşehir Belediye Meclisi'nin, İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 16 Aralık'ta toplanacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA