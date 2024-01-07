AK Parti'nin İstanbul dahil 26 kentteki adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Erdoğan, AK PArti'nin Türkiye'de istişare kültürünün uygulandığı tek siyasi parti olduğunu, araştırmalar ve değerlendirmeler sonunda adayları belirlediklerini ifade etti.

"1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde kanıtladık. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık" diyen Erdoğan, İstanbul'u bir kez daha kazanacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız.Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz."

Erdoğan'ın konuşmasından sonra partinin adayları duyurulmaya başlandı:

İstanbul - Murat Kurum

Artvin - Mehmet Kocatepe

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bursa - Alinur Aktaş

Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Denizli - Osman Zolan

Düzce - Faruk Özlü

Edirne - Belgin İba

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Muğla - Aydın Ayaydın

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Halit Doğan

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

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