AK Parti'nin İstanbul dahil 26 kentteki adayları açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçimde göstereceği adayları bugün düzenlenen programda açıkladı. İstanbul için Murat Kurum parti adına yarışacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Burada konuşan Erdoğan, AK PArti'nin Türkiye'de istişare kültürünün uygulandığı tek siyasi parti olduğunu, araştırmalar ve değerlendirmeler sonunda adayları belirlediklerini ifade etti.
"1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde kanıtladık. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık" diyen Erdoğan, İstanbul'u bir kez daha kazanacaklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız.Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz."
Erdoğan'ın konuşmasından sonra partinin adayları duyurulmaya başlandı:
İstanbul - Murat Kurum
Artvin - Mehmet Kocatepe
Aydın - Mustafa Savaş
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Bingöl - Erdal Arıkan
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bursa - Alinur Aktaş
Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
Çankırı - Hüseyin Filiz
Denizli - Osman Zolan
Düzce - Faruk Özlü
Edirne - Belgin İba
Elazığ - Şahin Şerifoğulları
Erzurum - Mehmet Sekmen
Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Isparta - Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu - Tahsin Babaş
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Muğla - Aydın Ayaydın
Ordu - Hilmi Güler
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Halit Doğan
Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
Tokat - Eyüp Eroğlu
Yalova - Mustafa Tutuk
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