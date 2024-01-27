AK Parti'nin İzmir adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayları açıklamadan önceki konuşmasında, amaçlarının aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek vakit ve enerjilerini 31 Mart'ta 'sandıkları patlatmaya kullanmak' olduğunu ifade etti.

Büyükşehir adaylarının şehirler için projelerini açıklamaya başladıklarını aktaran Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum" dedi.

'Yılları heba etme devri bitti'

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyaseti ile değil, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir."

Erdoğan, "Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından İzmir'deki adaylarını açıkladı:

ALİAĞA - SERKAN ACAR (MHP adayı)

BALÇOVA - EROL EROĞLU

BAYINDIR - UĞUR DEMİREZEN

BAYRAKLI - BİLAL KIRKPINAR

BERGAMA - SADIK DOĞRUER

BEYDAĞ - HÜSEYİN AY

BORNOVA - CEVDET ÇAYIR

BUCA - ADNAN ÖZTEKİN

ÇEŞME - ESAT TANIK (MHP adayı)

ÇİĞLİ - MURAT GÖKÇEKAYA

DİKİLİ - SEMA AKINCI

GAZİEMİR - DENİZ DOĞAN

GÜZELBAHÇE - GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU

KARABAĞLAR - MEHMET SADIK TUNÇ

KARABURUN - EYÜP KAYKAÇ

KARŞIYAKA - İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU

KEMALPAŞA - GALİP ATAR

KINIK - SAMİ MOLLA AHMET

KİRAZ - SALİHA ÖZÇINAR KUTLU

KONAK - CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

MENDERES - SİNAN AKDENİZ

MENEMEN - AYDIN PEHLİVAN

NARLIDERE - MURAT SARMAN

ÖDEMİŞ - ALİ HADİM

SEFERİHİSAR - AHMET AYDIN

SELÇUK - ZEYNEL BAKICI

TİRE - ARİF DEMİRKAN (MHP adayı)

TORBALI - ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR

URLA - TARKAN BAKIRLI