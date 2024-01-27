AK Parti'nin İzmir adayları açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda partisini İzmir adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayları açıklamadan önceki konuşmasında, amaçlarının aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek vakit ve enerjilerini 31 Mart'ta 'sandıkları patlatmaya kullanmak' olduğunu ifade etti.
Büyükşehir adaylarının şehirler için projelerini açıklamaya başladıklarını aktaran Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum" dedi.
'Yılları heba etme devri bitti'
Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyaseti ile değil, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir."
Erdoğan, "Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından İzmir'deki adaylarını açıkladı:
ALİAĞA - SERKAN ACAR (MHP adayı)
BALÇOVA - EROL EROĞLU
BAYINDIR - UĞUR DEMİREZEN
BAYRAKLI - BİLAL KIRKPINAR
BERGAMA - SADIK DOĞRUER
BEYDAĞ - HÜSEYİN AY
BORNOVA - CEVDET ÇAYIR
BUCA - ADNAN ÖZTEKİN
ÇEŞME - ESAT TANIK (MHP adayı)
ÇİĞLİ - MURAT GÖKÇEKAYA
DİKİLİ - SEMA AKINCI
GAZİEMİR - DENİZ DOĞAN
GÜZELBAHÇE - GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
KARABAĞLAR - MEHMET SADIK TUNÇ
KARABURUN - EYÜP KAYKAÇ
KARŞIYAKA - İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
KEMALPAŞA - GALİP ATAR
KINIK - SAMİ MOLLA AHMET
KİRAZ - SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
KONAK - CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
MENDERES - SİNAN AKDENİZ
MENEMEN - AYDIN PEHLİVAN
NARLIDERE - MURAT SARMAN
ÖDEMİŞ - ALİ HADİM
SEFERİHİSAR - AHMET AYDIN
SELÇUK - ZEYNEL BAKICI
TİRE - ARİF DEMİRKAN (MHP adayı)
TORBALI - ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
URLA - TARKAN BAKIRLI