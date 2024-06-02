Ak Parti’nin Kızılcahamam kampında hangi kararlar alındı?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti'nin devam eden kampında 2028 yılının rotası çiziliyor. Kampta teşkilatların gelecek projeksiyonu çizilirken, Partide ortak hareket edilebilmesi için E-teşkilat modelinin kurulma kararı alındı.

"Kimse sorumluluk almak istemiyor"

Ayrıca bazı milletvekilleri demografik yapıda değişim olduğu, ülkede sosyal bir dönüşüm yaşandığı bu iki noktada temsiliyet noktasında eksiklikleri gidermek gerektiği gibi konularda endişelerini dile getirdi. Bazı vekiller ise “Bize ait olmayan sorunların faturasını biz ödüyoruz” derken parti kurucuları ve eski milletvekilleri, “Sadece istatistik vererek sunum yaparak olmaz. Sorunun ne olduğunu konuşmalıyız. Kimse sorumluluk almak istemiyor” dedi.

Yeni adımlar atılacak

AK Parti aynı zamanda bu dönemde teşkilattaki üye sayılarının artırmanın yollarını da arayacak. Özellikle 31 Mart ve 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini başka partiden yana kullanan seçmeni AKP'ye kazandırmak için yeni adımlar atılacak. 2023 seçimlerinde yüzde 52,44’ünü oluşturan genç seçmenlerin sayısı 2028 seçimlerinde yüzde 65’e çıkacağından gençler üzerinden teşkilatlanma da tüm hızıyla sürdürecek. Gençlere yönelik ve özellikle üniversiteliler için özel bir ekip kurulacak. Kurulan ekip sosyal medya ve toplum dinamiklerini öne çıkardığı isimler partiye davet edilecek. Aynı zamanda da mahalle merkezli programlar üzerinden yeni isimler tespit edilip sürece katılmaları sağlanacak.

Ayrıca Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve burayı bitiremeyen öğretmen olamayacak. Okul kantinlerinde şekerli yiyeceklerin yasaklanması ise 2025‘e kadar hayata geçecek.